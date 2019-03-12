Макей: идея интеграции интеграций пока не завладела массами

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта во время «Большого разговора с президентом» сообщил, что своей идеей интеграции интеграций от Лиссабона до Владивостока Минск показал всему миру, что надо «сопрягать эти инициативы».

Однако, как заявил министр иностранных дел Владимир Макей, идея пока не завладела массами. По его словам, надо время, чтобы на Западе и Востоке поняли, что без интеграции не удастся решить экономические и другие проблемы.

«Процесс идет, но в силу той конфронтации, которая существует между Россией и Западом, не так быстро, как хотелось бы», - сказал он.

По его словам, есть возможность объединить ее также с инициативами Китая «Один пояс – один путь» и Казахстана. Министр отметил, что начать сближение можно с таможенных правил, сертификации, стандартизации. Владимир Макей добавил, что понимание есть и в ЕС, и ЕАЭС, и в ООН.

Если бы президент США выдвинул подобную инициативу, «все бы аплодировали и торжественным маршем пошли», заявил в свою очередь Александр Лукашенко.