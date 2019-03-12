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01. 03. 2019

Лукашенко объяснил, почему не признал Крым российским

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта во время «Большого разговора с президентом» заявил, что Украина, не сделав ни одного выстрела в защиту Крыма в 2014 году, молчаливо отказалась от него. «Если это ваше умирайте, воюйте за этот клочок земли», - сказал он.

По его словам, у президента России Владимира Путина есть полное понимание того, почему Беларусь до сих пор не признала официально Крым российским.

При этом Александр Лукашенко отметил, что в 1995 году он сам подписал документ о признании Крыма украинским вместе с лидерами США, России, Казахстана и Украины.

По его мнению, непризнание Беларусью Крыма российским может быть полезно и самой России. «Не могу я быть марионеткой, вчера подписал документ, а сегодня скачу», - сказал он.

Вместе с тем он раскритиковал признание Западом Хуана Гуайдо новым президентом Венесуэлы вместо Николаса Мадуро, обвинив в проблемах Каракаса США и заявив, что последние президентские выборы в Венесуэле были честными.

«Меня критикуют со всех сторон. Сегодня Беларусь является хорошей площадкой для решения этого (украинского – Телеграф) вопроса», - сказал он, призвав закрывать эту проблему.

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