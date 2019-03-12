Лукашенко: в экстралиге есть игроки, превосходящие динамовцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта во время «Большого разговора с президентом» признался, что был инициатором суперсерии между хоккейным клубом "Динамо-Минск" и сборной экстралиги. «Несмотря на огромное внимание к этому виду спорта у нас в стране, мы получаем обратный результат», - сказал он.

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Глава государства отметил, что национальная и молодежная сборные вылетела из элиты мирового хоккея. Тогда он решил предъявить жесткие претензии к ответственным и предложил Михаилу Захарову усилить его "Юность" и сыграть против минского "Динамо".

«Кто выиграет серию - тот будет в КХЛ», - сказал президент.

В итоге сборная экстралиги победила в первой игре (4:2) и, по мнению Александра Лукашенко, случайно проиграла во второй (1:2). По его мнению, это показало, что во внутреннем чемпионате есть игроки, которые мотивированы и хотят играть, превосходят динамовцев. «Из этого будут сделаны выводы», - подчеркнул он.

Президент предложил при формировании состава и тренерского, и хоккеистов на следующий сезон делать ставку на белоруских специалистов и игроков, провести качественную межсезонную подготовку и навести порядок.