Увидел первого аиста - занеси дату на сайт!

С 1 марта по 31 мая каждый может помочь создать интерактивную карту весны, которую несут нам птицы!Общественная организация “Ахова птушак Бацькаўшчыны”объясняет, как поучаствовать в международной кампании "Живая весна".

Какие птицы считаются вестниками весны?

Ранее вестниками "Живой весны" были выбраны пять птиц, которых относительно легко узнать:белый аист, деревенская ласточка, черный стриж, кукушка и золотистая щурка. В этом году к ним добавилась береговая ласточка.

Увидев одну из этих птиц - сделайте пометку на специальном сайте. Люди из разных стран Европы ежегодно вместе составляют онлайн-карту прибытия птиц из Африки на Родину.На карте можно будет увидеть, как эти выбранные птицы приближаются к Беларуси! Например, пять аистов и кукушку уже встретили в Ирландии, еще одна кукушка, аист и деревенская ласточка отметились в Румынии, а стрижа видели на Кипре и в Израиле. Чем больше птиц прилетело, тем более темный цвет будет окрашивать каждый регион страны-участницы на карте.

Когда обычно эти птицы прилетают в Беларусь?

В 10-х числах марта обычно возвращаются в страну первые аисты, в первой половине апреля - деревенские ласточки и кукушки, в конце апреля и в начале мая - ласточки-землянки и стрижи, в конце мая –золотистые щурки.

Как добавить наблюдение?

Выходите на природу с детьми и гостями птиц! Если увидите или услышите птиц "Живой весны" - зарегистрируйте наблюдения удобным для себя способом:

на сайте “Живой весны” через форму "Добавить наблюдение"

описать свое наблюдение в социальных сетях Facebook и Вконтакте.

Зачем встречать птиц?

- Для меня весна всегда начинается с пения птиц. Именно они своими звонкими голосами напоминают, что даже за самыми холодными днями наступают теплые и солнечные весенние. Акция «Живая весна» невероятно теплая и атмосферная, а самое главное - она ​​очень важна для природы! Она рассказывает нам о том, какой удивительный путь преодолевают птицы, чтобы создать свои уютные гнезда в родной Беларуси. И как воспето во многих стихах и произведениях, возвращаться всегда проще, когда тебя ждут! Давайте все вместе ждать и встречать наших птиц! Чтобы несмотря на все трудности и опасности, которые могут им встретиться на долгом пути, они прилетели к нам! Встречайте птиц, участвуйте в конкурсах и согревайтесь вместе с первым солнцем и пением птиц, - приглашает специалистка по акциям и кампаниям АПБ Наталия Сороковик.

Зачем проводится кампания "Живая весна"?

"Живая весна" - международный проект с целью привлечь внимание детей и взрослых к природе и сохранению перелетных птиц. Кампания знакомит с препятствиями, которые встречаются птицам во время миграции, и учит, как мы можем помочь их преодолеть.

Также в рамках кампании пройдут конкурсы, которые будут объявлены на сайте АПБ ptushki.org,в школах будут организованы птичьи экскурсии, презентации, праздники и игры.

Встречайте весну вместе с птицами!