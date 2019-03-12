Лукашенко: один звонок Ильхама Алиева - все вопросы решаются

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта во время «Большого разговора с президентом» отметил, что личные отношения между лидерами стран влияют на развитие межгосударственных отношений между Беларусью и Азербайджаном.

«Один звонок Ильхама (президента Азербайджана Ильхама Алиева. - Телеграф) мне или мой звонок ему - все вопросы решаются», - сказал он.

По его словам, личные отношения руководителей государств помогли выстроить отношения двух стран. Они были основаны на добрых дружеских отношениях Александра Лукашенко с отцом нынешнего Главы Азербайджана - предыдущим президентом страны Гейдаром Алиевым. «Когда он умер, его сын Ильхам стал президентом - эта дружба перешла на мою дружбу с Ильхамом», - заявил президент.

При этом он выказал сожаление о том, что Беларусь не может покупать нефть в Азербайджане. «Нет такой логистики, допустим, как в России, это дороже. Но у Азербайджана есть чем с нами торговать. Это очень богатая страна», - пояснил глава государства.