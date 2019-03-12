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01. 03. 2019

Лукашенко: пока американцы не подключатся к Минским переговорам по Украине, толку не будет

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 марта во время «Большого разговора с президентом» отметил, что пока американцы не подключатся к Минскому переговорному процессу по Украине, толку не будет. По его словам, в таком случае процесс бы пошел семимильными шагами.

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Европа, отметил он, погрязла в своих проблемах и забыла о конфликте в Украине. По его мнению, в скором времени Киев может остаться один на один с этой проблемой.

Александр Лукашенко отметил, что Владимир Путин не хочет эскалации ситуации и хотел бы выйти из нее «красиво», но первые шаги должен сделать президент Украины, «потому что это в его доме пожар».

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