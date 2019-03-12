Павла Северинца за призыв к акции арестовали на 10 суток

Сопредседателя Белорусской христианской демократии Павла Северинца, который 23 февраля в Facebook призвал 26 февраля на акцию солидарности с политзаключенными на Октябрьской площади Минска, суд Фрунзенского района арестовал на 10 суток.

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Задержали его 26 февраля перед акцией, но осудили только 1 марта, сообщает Радио "Свобода".

Перед судом Павел Северинец рассказал, что трое суток ему не объясняли, почему его держат без суда под стражей. Адвокат доводил на процессе, что в действиях политика не было состава правонарушения, так как его право на выражение своего мнения гарантируется Конституцией и международными нормами, подписанными Беларусью, а закон, который в Беларуси регулирует обеспечение права на высказывания, не соответствует международным нормам.