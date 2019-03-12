Лявон Вольский представил в Минске «Гравітацыю»

В Минске 2 марта в Prime Hall состоялся Большой концерт Лявона Вольского, на котором был презентован его новый альбом «Гравітацыя». Это была первая презентация его нового альбома в Минске почти за 10 лет, со времен диска «Белая яблыня грому».

В первом отделении прозвучал альбом «Гравітацыя», а во втором – лучшие песни из сольных альбомов Лявона Вольскогои разных групп с его участием. В перерыве между отделениями перед зрителями выступила Паліна Рэспубліка. Завершился концерт уже традиционными композициями «Тры чарапахі» і «Простыя словы». Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby