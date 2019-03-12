Белоруски завоевали серебро и бронзу на чемпионате Европы в Глазго

Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова стала серебряным призером чемпионата Европы в закрытых помещениях в прыжках в длину в шотландском Глазго. В финальном этапе соревнований спортсменка установила личное достижение - 6 м 93 см.

Золото завоевала сербка Ивана Шпанович - 6 м 99 см. Третье место заняла украинка Марина Бех-Романчук - 6 м 84 см.

Перед этим легкоатлетка Эльвира Герман завоевала бронзовую награду в беге на 60 м с барьерами. Она показала результат 8,00 сек. Первое место заняла Надин Виссер из Нидерландов - 7,87 сек., а второе Синди Роледер из Германии - 7,97 сек.

В толкании ядра у женщин белоруска Алена Дубицкая с результатом 18 м 71 см заняла четвертое место.