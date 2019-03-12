Небольшая группа итальянских лицеистов находится в Беларуси в качестве победителей конкурса для молодёжи, проведённого Регионом Сардиния

Делегация учащихся итальянского Научного Лицея Пачинотти г. Кальяри в период с 1 по 6 марта 2019 года находится в Беларуси в качестве победителей конкурса “Премия Дейана”, проведенным Автономным Регионом Сардиния, в нём приняли участие учащиеся средних учебных заведений этого итальянского региона.

Премия Дейана была учреждена в память о Грациано Дейана –сардинском политическом и общественном деятеле, которого не стало несколько лет назад, и который интенсивно работал для укрепления дружбы народов и установления межкультурных диалогов.

В этом году команда Лицея Пачинотти представила проект "Рождество приходит дважды", посвящённый знакомству с традициями постсоветской диаспоры, который заключался в реализации короткометражного фильма на тему празднования Православного Рождества на Сардинии с тем, чтобы познакомить всех сардинцев с традициями выходцев из постсоветских стран.

Интересно также подчеркнуть тот факт, что в Кальяри – столице Сардинии - с 2010 концерты на православное Рождество и на Старый Новый год с участием белорусских музыкантов стали прекрасной и успешной традицией, о которой юные лицеисты рассказали в своём видео.

Вторым этапом реализации проекта станет посещение делегацией из 3 учащихся Беларуси, выбранной в качестве страны-символа успешного религиозного диалога, и где 25 декабря и 7 января являются праздничными днями, то есть Рождество действительно наступает дважды.

Целью их приезда будет ознакомление со страной, её культурой, университетскими и школьными учреждениями.

В соответствии с этой задачей программа включает встречи с представителями образовательных учреждений, настоятелями храмов, а также экскурсионное ознакомление с Минском и окрестностями.

2 марта три итальянских лицеиста, в составе группы белорусских и китайских студентов, посетили парк-музей интерактивной истории «Сула», где смогли поближе познакомиться с белорусскими обычаями празднования Масленицы – праздника, посвящённого проводам зимы, а также попробовать традиционное для этого периода блюдо – блины.

3 марта стал днём экскурсионного ознакомления юных гостей из Сардинии с белорусской столицей. В течение этого дня они побывали в Национальной библиотеке и Музее Великой Отечественной войны. Кроме того, немаловажной в этот день стала и встреча со священнослужителями белорусской православной церкви.

4 марта будет посвящено официальным мероприятиям: Состоится встреча лицеистов с представителями Белорусского государственного педагогического университета, во время которой все участники смогут на личном опыте обсудить и сравнить особенности белорусской и итальянской систем образования. Ребятам будет оказан приём в Посольстве лично Послом Итальянской Республики в Республике Беларусь, Марио Джорджо Стефано Бальди. Итальянские лицеисты встретятся с учащимися Лицея Белорусского государственного университета, и ознакомятся с деятельностью Белорусского Республиканского Союза Молодёжи.

Следующий день, 5 марта, также будет направлен на ознакомление с белорусской системой образования. Учащиеся Лицея Пачинотти смогут посетить Национального центра художественного творчества молодежи, направятся в Министерство образования: целью данного визита будет знакомство с основными векторами деятельности молодёжной политики в Беларуси. Далее лицеисты встретятся с представителями католической церкви Беларуси. Таким образом, они смогут сравнить особенности религиозных традиций двух конфессий в стране, где мирно сосуществуют разные религии и одинаково чтут как православные, так и католические праздники.

По возвращению на Сардинию юные лицеисты представят в нескольких учебных заведениях родного острова результаты своего путешествия в Беларусь посредством видео, с целью включить Беларусь в список стран успешно развивающегося образовательного туризма, поскольку школы Сардинии часто организовывают международные образовательные проекты для своих учащихся.

Программа пребывания юных итальянских лицеистов была подготовлена Центром международных связей Республики Беларусь и Итало-белорусскимЦентром сотрудничества и образования «Сардиния»г. Минск, под патронажем Почетного консульства Беларуси на Сардинии,