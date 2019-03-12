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04. 03. 2019

За 2018 год экспорт ПВТ вырос на 38%

Экспорт Парка высоких технологий в 2018 году по сравнению с 2017-м вырос на 38% и составил 1,414 млрд долларов. «Рост ПВТ по экспорту превзошел все наши ожидания», - рассказал директор ПВТ Всеволод Янчевский.

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Мировые аудиторы прогнозировали достижение этого показателя только в 2020 году. Причины такого резкого роста директор ПВТ видит в принятии декрета «О развитии цифровой экономики», передают "Белорусские новости".

Основными потребителями продуктов ПВТ стали страны ЕС и США (более 90%). На внутреннем рынке резиденты парка за прошлый год заработали 297 млн рублей (рост на 59%).

За 2018 год в ПВТ вступило 267 компаний - больше, чем за все 12 лет деятельности парка. Вместе с ними парк прирос на 13 тыс. работников, достигнув числа резидентов  в 45,7 тыс. человек. Средняя зарплата IT-специалиста составила 4487 рублей.

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