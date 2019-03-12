В Микашевичах и Витебске на пожарах погибли люди

Вечером 3 марта в Микашевичах (Лунинецкий район) на улице Первомайской произошел пожар в девятиэтажном многоквартирном жилом доме, в квартире, принадлежавшей женщине 1962 года рождения. Об этом сообщили в Брестском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

смотрите также В Малоритском районе на пожаре обгорел пенсионер

Спасатели на полу в коридоре в бессознательном состоянии обнаружили хозяйку квартиры. Врачи констатировали ее смерть. Работниками МЧС из подъезда эвакуировали 11 человек. Причина пожара устанавливается.

А в Витебске утром 2 марта в результате пожара в квартире, расположенной на седьмом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома по улице Октябрьской, погиб ее хозяин 1959 года рождения. Спасатели нашли его в задымленном коридоре.

Работники МЧС из подъезда эвакуировали 11 человек. Рассматривается версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.