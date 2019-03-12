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04. 03. 2019

В Могилеве из-за пожара из общежития эвакуировали 22 человека

Источник фото: МЧС

Вечером 3 марта произошел пожар в комнате на первом этаже девятиэтажного здания общежития ЖЭУ-9 в Могилеве, расположенного по улице Крупской. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

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До прибытия спасателей вахтер общежития спас 66-летнюю мать хозяйки комнаты, которая с отравлением продуктами горения была госпитализирована. Работники МЧС из здания эвакуировали 22 человека.

Причина пожара выясняется.

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