В Могилеве из-за пожара из общежития эвакуировали 22 человека

Вечером 3 марта произошел пожар в комнате на первом этаже девятиэтажного здания общежития ЖЭУ-9 в Могилеве, расположенного по улице Крупской. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

смотрите также В Микашевичах и Витебске на пожарах погибли люди До прибытия спасателей вахтер общежития спас 66-летнюю мать хозяйки комнаты, которая с отравлением продуктами горения была госпитализирована. Работники МЧС из здания эвакуировали 22 человека. Причина пожара выясняется. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby