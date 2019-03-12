Лента RSS
Подписаться на ленту
04 марта 2019, понедельник, 10:08
+7°C
Завтра +6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
04. 03. 2019

В Кобрине автомобиль на переходе сбил девушку

Источник фото: ГАИ Бреста и Брестской области

Вечером 3 марта в Кобрине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходам. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Volkswagen, перед перекрестком улицы Интернациональной с Гайдара совершил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девушка была обозначена фликерами. В результате наезда она была госпитализирована, сообщили в ГАИ Брестской области.

По факту ДТП проводится проверка.

Это Интересно
Аварии, ДТП
Анекдот все анекдоты

Моя супер способность - знать, когда надо кивнуть в разговоре, который я не слушаю.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.