В Кобрине автомобиль на переходе сбил девушку

Вечером 3 марта в Кобрине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходам. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Volkswagen, перед перекрестком улицы Интернациональной с Гайдара совершил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Девушка была обозначена фликерами. В результате наезда она была госпитализирована, сообщили в ГАИ Брестской области. По факту ДТП проводится проверка. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby