В Кобрине автомобиль на переходе сбил девушку

Вечером 3 марта в Кобрине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходам. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Volkswagen, перед перекрестком улицы Интернациональной с Гайдара совершил наезд на девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Девушка была обозначена фликерами. В результате наезда она была госпитализирована, сообщили в ГАИ Брестской области.
По факту ДТП проводится проверка.
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