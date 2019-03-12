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04. 03. 2019

В Беларуси закрываются магазины «Бруснічка»

Компания «Евроторг» сворачивает свою сеть дискаунтеров «Бруснічка». Согласно данным торгового реестра за июль и ноябрь 2018 года, количество магазинов, работающих под торговой маркой «Бруснічка» сократилось со 102 до 70. На официальном сайте «Бруснічкi» в разделе «Магазины» на 2 марта 2019 года числится только один магазин в Калинковичах.

При этом магазины, работавшие под вывеской «Бруснічка», переименовываются в «Евроопты» или получают название новой сети дискаунтеров «Хит! Экспресс», которая была запущена в декабре 2018 года, сообщает belretail.by.

Сеть магазинов «Бруснічка» была запущена в августе 2017 года.

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