Яндекс.Такси и Uber запустили страхование жизни и здоровья пассажиров и водителей на сумму до 10 000 евро

Яндекс.Такси и Uber запустили дополнительные программы страхования жизни и здоровья пассажиров и водителей в Республике Беларусь. С 1 марта 2019 года страховка автоматически распространяется на поездки, заказанные через приложения Яндекс.Такси и Uber BY во всех 13 городах, где доступны сервисы (Минск, Гомель, Витебск, Могилев, Речица, Бобруйск, Гродно, Жодино, Брест, Борисов, Лида, Барановичи, Молодечно).

Максимальная компенсация составляет 10 000 евро. На эту сумму на время поездки застрахованы водитель и каждый находящийся в машине пассажир. Партнёрами программ стали крупные страховые компании «Купала» и «ТАСК». В случае ДТП пользователям нужно обратиться в службу поддержки в приложении, через которое был сделан заказ. Водители могут написать в поддержку через своё приложение Таксометр.

Поездки для пользователей не подорожают: все платежи партнёрам-страховщикам Яндекс.Такси и Uber будут компенсировать за свой счёт.

Яндекс.Такси работает в Беларуси с 2016 года. В феврале прошлого года сервис был перезапущен в Минске: выросло количество таксопарков-партнёров и появились новые тарифы. Сегодня воспользоваться Яндекс.Такси можно в 13 городах Беларуси, включая все областные центры. Фотографии можно найти по ссылке.

Uber — международная технологическая компания, создатель одноименного мобильного приложения по вызову автомобилей с водителем. Сервис Uber доступен с 2015 года в Минске. В 2019 году заказать Uber стало возможно еще в 12 городах Беларуси.