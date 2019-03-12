Под Пуховичами в ДТП столкнулись 11 машин

Более 10 машин столкнулись на трассе М5 под Пуховичами. На 66-м километре трассы М5 4 марта около 06:40 ехавший в сторону Минска микроавтобус развернуло в полосе движения. В него врезалась фура, водитель которой не успел остановиться. Затем столкнулось еще несколько авто – всего 11 машин.

На 62-м километре трассы столкнулись еще две машины. А в районе 47-го километра - ДТП с участием одного авто, передает БелТА. По предварительным данным, пострадавших нет. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby