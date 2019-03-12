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04. 03. 2019

Под Пуховичами в ДТП столкнулись 11 машин

Более 10 машин столкнулись на трассе М5 под Пуховичами. На 66-м километре трассы М5 4 марта около 06:40 ехавший в сторону Минска микроавтобус развернуло в полосе движения. В него врезалась фура, водитель которой не успел остановиться. Затем столкнулось еще несколько авто – всего 11 машин.

На 62-м километре трассы столкнулись еще две машины. А в районе 47-го километра - ДТП с участием одного авто, передает БелТА.

По предварительным данным, пострадавших нет.

 

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