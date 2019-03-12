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04. 03. 2019

Лукашенко похвалил ЕБРР за советы по приватизации

Источник фото: Президент Беларуси

Беларусь всегда будет надежным партнером для Европейского банка реконструкции и развития, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи 4 марта с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти. Глава государства поблагодарил руководство ЕБРР за внимание к стране.

Александр Лукашенко особо отметил роль банка в реализации проектов, которые связаны с областью ЖКХ, повышением качества питьевой воды, строительством дорог, ремонтом мостов. «Это жизненно важные проекты для нашего государства», - сказал он, сообщили в Администрации президента.

Глава государства заверил, что советы, предложения и помощь ЕБРР по проведению приватизации имеют огромное значение, как и поддержка малого и среднего бизнеса.

Президент предложил Суме Чакрабарти провести в 2022 году заседание управляющего совета ЕБРР в Беларуси, пообещав организовать его на самом высоком уровне.

Президент ЕБРР в свою очередь назвал прекрасным показателем то, что в прошлом году достигли почти 400 млн долларов. Э»то прекрасный показатель», - подчеркнул он.

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