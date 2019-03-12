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04. 03. 2019

В Беларуси расширили перечень пунктов, где иностранцы могут получить возврат TaxFree

Источник фото: Telegraf.by

Расширен перечень пунктов пропуска, где иностранные граждане при выезде из страны могут получить возврат налога на добавленную стоимость наличными денежными средствами за покупки в Беларуси. Об этом Телеграфу сообщили в Государственном таможенном комитете.

Сейчас возврат TaxFree наличными денежными средствами осуществляется в Национальном аэропорту Минск в пункте выдачи, расположенном в зоне вылета.

 Кроме того, возврат можно получить в 27 отделениях ОАО “АСБ “Беларусбанк” в пунктах пропуска на границе с Польшей (“Берестовица”, “Брузги”, “Козловичи”, “Домачево”, “Песчатка”, “Брест”), с Литвой (“Привалка”, “Бенякони”, “Каменный Лог”, “Котловка”), с Латвией (“Григоровщина”, “Урбаны”), с Украиной (“Новая Гута”, “Новая Рудня”, “Верхний Теребежов”, “Мокраны”, “Глушкевичи”, “Комарин”).

Возврат денежных средств в отделениях ОАО “АСБ “Беларусбанк”, расположенных в данных пунктах пропуска, осуществляется без комиссии в размере 15% от суммы покупки без НДС. Ранее возврат происходил только путем безналичного перечисления на банковскую карту.

 

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