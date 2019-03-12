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04. 03. 2019

Родственники опознали тело пропавшего в Новый год парня

Источник фото: Следственный комитет

Родственники опознали тело 26-летнего Николая Бетени, который 1 января ушел из дома в деревне Комаровка Брестского района и местонахождение которого было неизвестно. Возбуждено уголовное дело по п.15 ч.2 ст.139 (убийство) УК, сообщили в Следственном комитет.

28 февраля водолазы в водоеме в деревне обнаружили тело мужчины в джинсах и рубашке, схожих с одеждой Николая Бетени. Родственники опознали его.

В ходе осмотра погибшего был отмечен ряд телесных повреждений.

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