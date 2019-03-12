Родственники опознали тело пропавшего в Новый год парня

Родственники опознали тело 26-летнего Николая Бетени, который 1 января ушел из дома в деревне Комаровка Брестского района и местонахождение которого было неизвестно. Возбуждено уголовное дело по п.15 ч.2 ст.139 (убийство) УК, сообщили в Следственном комитет.

28 февраля водолазы в водоеме в деревне обнаружили тело мужчины в джинсах и рубашке, схожих с одеждой Николая Бетени. Родственники опознали его. В ходе осмотра погибшего был отмечен ряд телесных повреждений. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby