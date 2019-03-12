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04. 03. 2019

Марина Золотова пока не определилась, будет ли обжаловать приговор - видео

Источник фото: Кадр из клипа

Главный редактор TUT.by Марина Золотова, приговоренная 4 марта па «делу БелТА» к штрафу, пока не определилась, будет ли она обжаловать приговор. «Статистка по оправдательным приговорам – 0,2%. Поэтому на такой приговор я и не рассчитывала», - сказала он, передает из зала суда корреспондент Телеграфа.

смотрите также "Дело БелТА": суд признал Золотову виновной и приговорил к штрафу

Марину Золотову порадовало то, что приговор оказался более мягким, чем просила прокурор.

Она также поблагодарила коллег и журналистов за то, что следили за процессом и поддерживали ее.

 

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