Марина Золотова пока не определилась, будет ли обжаловать приговор - видео

Главный редактор TUT.by Марина Золотова, приговоренная 4 марта па «делу БелТА» к штрафу, пока не определилась, будет ли она обжаловать приговор. «Статистка по оправдательным приговорам – 0,2%. Поэтому на такой приговор я и не рассчитывала», - сказала он, передает из зала суда корреспондент Телеграфа.

смотрите также "Дело БелТА": суд признал Золотову виновной и приговорил к штрафу Марину Золотову порадовало то, что приговор оказался более мягким, чем просила прокурор. Она также поблагодарила коллег и журналистов за то, что следили за процессом и поддерживали ее. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby