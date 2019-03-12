Епифаний готов выполнить условия Румынии по ПЦУ

Митрополит Епифаний заявляет о готовности Православной церкви Украины выполнить условия Румынской церкви для признания ПЦУ. Об этом он сказал в интервью Украинской правде в понедельник, 4 марта.

Он считает приемлемым создать внутри ПЦУ викариат для румынских верующих на Буковине, о чем просила Румынская церковь.

"Конечно. Нужно вести переговоры. Это заявление было только на прошлой неделе, мы обсудим все. Мы готовы. И это будет зеркальным шагом, потому что на территории Румынской церкви уже создан викариат для украинских приходов, где молятся на украинском. Почему нам не предоставить такую же возможность для румын?" - заявил митрополит.

Предстоятель ПЦУ добавил: "Я не считаю это проблемой и уверен, что мы решим этот вопрос, и Румынская церковь признает нашу автокефалию".

Как сообщалось, Румынская православная церковь может признать ПЦУ, если украинские власти обеспечат права и свободы румынских общин.

В то же время, Сербская православная церковь отказалась признавать ПЦУ.

Источник: korrespondent.net