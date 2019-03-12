Лукашенко подписал директиву о развитии ЖКХ

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Директиву № 7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны". Основными целями названы рост качества услуг, проведение справедливой тарифной политики, господдержка малообеспеченных и социально уязвимых категорий граждан, совершенствование работы с населением, развитие общественного контроля в ЖКХ, стимулирование граждан к реализации энергоэффективных мероприятий в жилфонде, широкое их вовлечение в благоустройство населенных пунктов.

Также планируется сократить объемы накопления коммунальных отходов, более глубоко их перерабатывать и использовать вторично, поэтапный отказ от полиэтиленовой упаковки с ее замещением экологически безопасной из стекла и бумаги, сообщили в Администрации главы государства.

В 2020 году планируется достигнуть ввода 3,6 млн квадратных метров общей площади жилых домов после капремонта и увеличить до 25% уровень использования твердых коммунальных отходов, в 2025 году - обеспечить 100% потребителей качественной питьевой водой.