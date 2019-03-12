Евгений Чалышев и группа «Харлі» дадут первый за 10 лет концерт в Минске

Белорусские романтики, совместившие в своем творчестве лирику, белорусские мотивы и полное разнообразие музыкальных жанров – группа «Харлі» возвращается на сцену белорусского шоу-бизнеса после десятилетнего затишья. 2 апреля на сцене Молодежного театра эстрады музыканты предстанут в новых образах, с новым музыкальным материалом и любимыми песнями поклонников.

Выступать снова на сцене и записывать новые песни - это такая же потребность для нас, как и потребность в еде, потому что без музыки жить невозможно. Наш долгий творческий перерыв вызван различным рядом причин, но сегодня нам есть что сказать и что показать. Мы готовим большой концерт с расширенным составом музыкантов с новыми аранжировками и новыми песнями. И, вообще, давно не виделись с нашим зрителем - «изголодались» по аудитории и надеемся, что зрители также соскучились по нам. Поэтому, ждем всех на нашем концерте! – поделился эмоциями Евгений Чалышев.

«Харлi» – это всегда живой звук, позитивная музыкальная смесь «поп-диско-фанк-рока», виртуозная скрипка Карена Карапетяна и эффектный вокал талантливого автора, композитора и исполнителя Жени Чалышева – полуфиналиста телепроектов "Народный артист-2" (Россия, РТР) и "Новая волна" (Юрмала). В 2019 году коллективу исполняется 15 лет. И за эти годы «Харлі» есть чем похвастаться: «Танцы на палянцы», «Купаліначка», «Снежань», «Любовь – имя твое», «Ниоткуда чудо» и «Это не любовь» – хиты, в разное время взорвавшие белорусский радиоэфир.

В этом году «Харлі» открывают новую страницу творчества и готовят к выходу новый альбом, премьера которого планируется осенью. Проведите весенний вечер в компании главных романтиков Беларуси: любимые песни, неожиданные открытия и невероятная атмосфера гарантированы.

2 апреля, 19:00

Молодежный театр эстрады

Стоимость билетов: 10 – 18 рублей.

Билеты в кассе театра, а также у билетных операторов.

Справки по телефону: (017) 222-82-96, (029) 700-33-55