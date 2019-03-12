Лукашенко увязал квадратный метр жилья со средней зарплатой

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Директиву № 8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли". В ней содержатся задачи по соблюдению сроков строительства, поддержанию средней стоимости квадратного метра жилья, строящегося с господдержкой, в размере не выше среднемесячной зарплаты, снижению до одного года срока направления многодетных семей на строительство жилья.

смотрите также Лукашенко подписал директиву о развитии ЖКХ С помощью документа планируется развивать города-спутники, увеличить объемы строительства арендного жилья, комплексно развивать населенные пункты, повышать качество и сокращать сроки подготовки проектной документации, развивать эффективность стройорганизаций, повышать их конкурентоспособность. Документ также должен повысить производственно-технологическую, исполнительскую и платежную дисциплину в стройотрасли, сократить количество административных процедур и упростить порядок их осуществления на всех этапах строительства, внедрить информационные технологии в проектировании и строительстве, создать условия для сохранения кадрового потенциала отрасли. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby