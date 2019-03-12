Беларусь и Латвия обсудили синхронную реконструкцию пунктов пропуска

В пункте пропуска «Урбаны» состоялась встреча сотрудников таможенной и пограничной служб Беларуси с экспертами Восточной и Юго-Восточной сухопутной границы (CELBET), представителями таможенной и пограничной служб Латвии. Об этом Телеграфу сообщили в Государственном таможенном комитете.

смотрите также В Беларуси расширили перечень пунктов, где иностранцы могут получить возврат TaxFree

Участниками мероприятия проведен анализ сведений анкет, характеризующих инфраструктуру и пропускную способность пунктов пропуска Урбаны и Силене, обсуждены необходимые изменения для реконструкции и увеличения пропускной способности этих пунктов пропуска, определены степень срочности и формы необходимых изменений в законодательстве, технологиях совершения таможенных операций и инфраструктуре.

Присутствующие также обсудили вопросы, касающиеся синхронной реконструкции сопредельных пунктов пропуска.

Таможенники Беларуси и Латвии поделились с экспертами CELBET положительным опытом принятия совместных решений и тесного взаимодействия в целях недопущения скопления транспортных средств на белорусско-латвийской границе.

В настоящее время осуществляется полная реконструкция пункта пропуска «Урбаны». Новый пункт пропуска будет отвечать современным европейским требованиям. В рамках программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь» 2014-2020 годы по проекту международной технической помощи пункт пропуска будет оснащен современным инспекционно-досмотровым комплексом, созданы пешеходные дорожки для пересечения границы в пешем порядке, увеличено количество полос движения между пунктами пропуска.