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04. 03. 2019

Беларусь и Латвия обсудили синхронную реконструкцию пунктов пропуска

Источник фото: БелТА

В пункте пропуска «Урбаны» состоялась встреча сотрудников таможенной и пограничной служб Беларуси с экспертами Восточной и Юго-Восточной сухопутной границы (CELBET), представителями таможенной и пограничной служб Латвии. Об этом Телеграфу сообщили в Государственном таможенном комитете.

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Участниками мероприятия проведен анализ сведений анкет, характеризующих инфраструктуру и пропускную способность пунктов пропуска Урбаны и Силене, обсуждены необходимые изменения для реконструкции и увеличения пропускной способности этих пунктов пропуска, определены степень срочности и формы необходимых изменений в законодательстве, технологиях совершения таможенных операций и инфраструктуре.

Присутствующие также обсудили вопросы, касающиеся синхронной реконструкции сопредельных пунктов пропуска.

Таможенники Беларуси и Латвии поделились с экспертами CELBET положительным опытом принятия совместных решений и тесного взаимодействия в целях  недопущения скопления транспортных средств на белорусско-латвийской границе.

В настоящее время осуществляется полная реконструкция пункта пропуска «Урбаны». Новый пункт пропуска будет отвечать современным европейским требованиям. В рамках программы трансграничного сотрудничества «Латвия-Литва-Беларусь» 2014-2020 годы по проекту международной технической помощи  пункт пропуска будет оснащен современным инспекционно-досмотровым комплексом, созданы пешеходные дорожки для пересечения границы в пешем порядке, увеличено количество полос движения между пунктами пропуска.

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