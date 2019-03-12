В Беларуси на 1,5 года продлили обращения чеков «Имущество»

Постановлением Совета министров Беларуси от 28 февраля № 134 продлен срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» по 31 декабря 2020 года. Об этом сообщили в правительстве.

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Госкомитету по имуществу поручено довести до всеобщего сведения путем опубликования в СМИ и на официальном сайте информацию о сроке обращения чеков, а также о порядке их использования.



Постановление Совмина от 1 февраля 2016 года № 79 признано утратившим силу. Согласно ему, срок обращения чеков должен был истечь 30 июня 2019 года.