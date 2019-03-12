Бобруйчанка вымогала у знакомого деньги на лечение ребенка, отцом которого он не был

Бобруйский межрайотдел Следственного комитета завершил расследование уголовного дела о мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки. По данным следствия, 45-летняя женщина с сентября 2017 года по октябрь 2018-го мошенническим путем завладела деньгами и имуществом граждан на более чем 5 тыс. рублей. Установлено 16 эпизодов противоправной деятельности.

Женщина подстрекала знакомых к даче взятки должностным лицам для успешной сдачи экзаменов в ГАИ (иногда даже при отсутствии обучения). Полученные деньги она присваивала.

Кроме того, обвиняемая убедила знакомого купить в рассрочку на свое имя мобильные телефоны для себя и своей знакомой, заверив, что выплатит сама всю стоимость покупок. Не намереваясь выполнять эти обязательства, она продала телефоны, а вырученными деньгами распорядилась по своему усмотрению.

Также женщина сообщала знакомому ложные сведения о рождении ребенка, отцом которого он якобы является, убеждая его, что ребенок серьезно болен, и требуя деньги на лечение. Однако он не поддался ее уговорам и обратился в правоохранительные органы.

Ранее обвиняемая привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. Действия женщины квалифицированы по ч.5 ст.16 ч.3 ст.431 и ч.2 ст.209 УК. Она заключена под стражу. Дело передано прокурору для направления в суд.