В Слонимском районе легковушка врезалась в дерево

В Слонимском районе днем 4 марта на трассе Р-99 Барановичи-Гродно легковой автомобиль Audi-80 B-4 съехал в кювет и столкнулся с деревом. Как сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси, работники МЧС деблокировали пассажира 1975 года рождения, который был передан бригаде скорой медицинской помощи.

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В ГАИ Гродненской области уточнили, что ДТП произошло на 67-м километре трассы, когда водитель легковушки при обгоне грузового автомобиля не смогла справиться с управлением на мокром асфальте, из-за чего и съехала в кювет.

Пассажир на переднем сидении Audi получил многочисленные травмы и был госпитализирован.