Лукашенко: мы не должны смотреть на НАТО, как на врагов

Президент Беларуси Александр Лукашекно 5 марта на совещании с руководством правительства и высших госорганов выступил за налаживание взаимоуважительных отношений с НАТО. Он отметил, что граничащие с Беларусью Литва, Латвия и Польша являются членами Североатлантического альянса, а «Украина страстно, яростно стремится туда».

Поскольку, по его словам, новые разделительные линии никому не нужны, следует налаживать отношения с НАТО и тем самым укреплять безопасность Беларуси. «Мы не должны на них смотреть, как на врагов», - сказал глава государства, сообщили в Администрации президента.

Александр Лукашекно подчеркнул, что западный и восточный векторы белорусской внешней политики должны уравновешивать друг друга. Пока же, сказал он, подвижки в диалоге с Западом вызывают раздражение в Москве и наоборот.