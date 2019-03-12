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05. 03. 2019

В Беларуси сократят число отсрочек от армии на получение образования

Источник фото: Sputnik

В Беларуси насчитывается 47 категорий граждан, которых в соответствии с законодательством в настоящее время не призывают на срочную военную службу и службу в резерве. Об этом рассказал начальник главного организационно-мобилизационного управления – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Александр Шкиренко.

Министерство обороны наиболее целесообразным считает путь сокращения количества отсрочек, в первую очередь, для продолжения образования, передает «Беларусь Сегодня».

В частности, предлагается предоставлять отсрочку для получения образования только один раз.

Также рассматриваются вопросы ограничения приема на государственную или иную службу не отслуживших без законных оснований граждан, а также временного ограничения права на выезд из страны в случае их неявки на мероприятия по призыву.

В качестве компенсации срочникам предлагают первоочередное право получения жилья в общежитии при обучении в учреждениях образования, обучения за счет средств бюджета на подготовительных отделениях вузов, преимущественное право на зачисление в вузы и ссузы, право на внеконкурсное поступление на заочную форму обучения по наиболее востребованным специальностям, право выбора при распределении, включение периода срочной службы в трудовой стаж, гарантию на возвращение на работу к прежнему нанимателю.

Что касается отсрочек по здоровью, то они значительных изменений не претерпят.

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