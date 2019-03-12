Синод ПЦУ высказался против проведения литургии УГКЦ в Софие Киевской

Священный Синод Православной церкви Украины, который состоялся в понедельник, 4 марта, негативно относится к возможной литургии греко-католиков в Софии Киевской. Об этом говорится в постановлении Синода.

Отмечается, что Священный Синод ПЦУ поддержал позицию, выраженную в письме митрополита Епифания к предстоятелю УГКЦ архиепископу Святославу от 19 февраля в связи с публично объявленным намерением свершения в Соборе Святой Софии Киевской католического литургического богослужения восточного обряда.

"Одобрить и направить Блаженнейшему Верховному Архиепископу Святославу письмо Священного Синода по данному вопросу. Констатировать, что в течение тысячелетия Собор Святой Софии Киевской был и остается кафедральным собором православных Киевских первоиерархов. Считать полезным сохранить относительно богослужений в Святой Софии Киевской тот порядок, который сложился до сих пор и положительно воспринимается в украинском обществе, не провоцируя полемику или разделения ", - говорится в документе ПЦУ.

Синод одобрил и направил письмо по данному вопросу Верховном Архиепископу УГКЦ Святославу.

Ранее глава УГКЦ Блаженнейший Святослав анонсировал проведение Божественной литургии в Софийском соборе в Киеве по случаю праздника Благовещения 7 апреля. Соответствующее разрешение было получено от Министерства культуры, в ведомстве которого находится Собор Софии Киевской. В свою очередь почетный патриарх ПЦУ Филарет призвал главу УГКЦ Святослава отказаться от проведения литургии в соборе Святой Софии в Киеве.

Источник: korrespondent.net