Лента RSS
Подписаться на ленту
05 марта 2019, вторник, 15:36
+5°C
Завтра +1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,43
05. 03. 2019

Синод ПЦУ высказался против проведения литургии УГКЦ в Софие Киевской

Священный Синод Православной церкви Украины, который состоялся в понедельник, 4 марта, негативно относится к возможной литургии греко-католиков в Софии Киевской. Об этом говорится в постановлении Синода.

Отмечается, что Священный Синод ПЦУ поддержал позицию, выраженную в письме митрополита Епифания к предстоятелю УГКЦ архиепископу Святославу от 19 февраля в связи с публично объявленным намерением свершения в Соборе Святой Софии Киевской католического литургического богослужения восточного обряда.

"Одобрить и направить Блаженнейшему Верховному Архиепископу Святославу письмо Священного Синода по данному вопросу. Констатировать, что в течение тысячелетия Собор Святой Софии Киевской был и остается кафедральным собором православных Киевских первоиерархов. Считать полезным сохранить относительно богослужений в Святой Софии Киевской тот порядок, который сложился до сих пор и положительно воспринимается в украинском обществе, не провоцируя полемику или разделения ", - говорится в документе ПЦУ.

Синод одобрил и направил письмо по данному вопросу Верховном Архиепископу УГКЦ Святославу.

Ранее глава УГКЦ Блаженнейший Святослав анонсировал проведение Божественной литургии в Софийском соборе в Киеве по случаю праздника Благовещения 7 апреля. Соответствующее разрешение было получено от Министерства культуры, в ведомстве которого находится Собор Софии Киевской. В свою очередь почетный патриарх ПЦУ Филарет призвал главу УГКЦ Святослава отказаться от проведения литургии в соборе Святой Софии в Киеве.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Религия
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Это странное ощущение, когда все эти дяди и тети в поликлиниках, магазинах и т.д. вполне себе могут быть одного с тобой возраста, а то и младше.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Минске проходит процесс над главным редактором TUT.by Мариной Золотовой.

Доверяете ли вы официальной версии следствия?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.