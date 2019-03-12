В два раза больше места, крафта и стрит-фуда: 13 апреля в Минске пройдет пятый Minsk Craft Beer Fest

13 апреля ожидается оранжевый уровень радости у всех любителей хорошего пива: на столицу надвигается цунами крафтового пива, вкусной еды и улетной музыки! В огромном помещении культурного хаба ОК16 пройдет Minsk Craft Beer Fest — крупнейший фестиваль для всех любителей крафтового пива в Беларуси. Билеты уже в продаже и стремительно заканчиваются!

В 14.00 двери огромного цеха в культурном хабе ОК16 распахнутся для всех жаждущих – в столицу съедутся лучшие крафтовые пивоварни Беларуси и стран ближнего зарубежья. Самые неожиданные ароматы, авторские вариации на темы привычных сортов и новые прочтения неувядающей классики. Готовьте ваши рецепторы — вас ждут небывалые вкусовые ощущения!

Площадка для проведения стала вдвое больше: огромный ангар с индустриальным шармом вместит зоны, специально оборудованные для пивных гиков, и места для заядлых тусовщиков.

В первой зоне разместятся более 50 белорусских и зарубежных пивоварен – здесь можно попробовать любой из представленных сортов, пообщаться с пивоварами и поставщиками, обсудить последние тренды в пивоварении, в доверительной беседе узнать о секретных планах любимых пивоварен и почувствовать себя настоящим пивным сомелье.

Во второй зоне вас ждет концерт с живой музыкой и фуд-корт с разнообразными закусками к пиву – голодным не уйдет никто! Имена хедлайнеров организаторы пока держат в секрете.

«В этом году мы решили расширить площадку и провести фестиваль в просторном ангаре культурного хаба ОК16 — любители крафта смогут насладиться всеми новинками, душевно пообщаться, послушать хорошую музыку в комфортной обстановке. Мы сделали максимум для того, чтобы избежать очередей на мероприятии», — комментирует Антон Павловец, организатор Minsk Craft Beer Fest.

Стоимость входа по онлайн-билету – 20 BYN. Каждый гость получит в подарок фирменный фестивальный бокал для дегустации и 3 биркоина – валюту фестиваля, которую можно обменять на пиво. Стоимость 1 биркоина - 1 рубль. Дополнительно их можно приобрести на площадке фестиваля. Для любителей атрибутики будет работать специальная лавка с брендированной продукцией фестиваля: здесь можно приобрести оригинальный подарок или сувенир на память.

Дата: 13 апреля 2019 года

Время: с 14.00 до 23.00

Место: г. Минск, ул. Октябрьская, 16 (культурный хаб ОК16)

Стоимость билета: 20 BYN

Билеты можно купить на сайте mcbf5.BezKassira.by