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05. 03. 2019

Россияне пытались незаконно вывезти из Беларуси около 100 тонн яблок

В течение одной недели белорусскими таможенниками обнаружено около 100 тонн свежих яблок, которые российские фирмы-перевозчики намеревались незаконно вывезти из Беларуси. Об этом сообщили Телеграфу в Государственном таможенном комитете.

Так, могилевские таможенники совместно с сотрудниками МВД приостановили движение 9 автотранспортных средств, направлявшихся в Россию через Горецкий, Климовичский и Мстиславский районы. В грузовых отсеках авто находилось около 53 тонн яблок стоимостью более 60 тыс. рублей.

А в Ветковском районе был остановлен грузовик Volvo, в котором было более 20 тонн яблок, которые российский перевозчик намеревался переместить в Россию. Стоимость яблок составила около 24 тыс. рублей. 

Также пресечена попытка перемещения около 20 тонн яблок, стоимостью около 28 тыс. рублей, которые следовали через пункт пропуска «Урбаны» в автопоезде Volvo.

Во всех случаях товаросопроводительные документы у водителей отсутствовали. По фактам нарушения законодательства таможнями начаты административные процессы в соответствии с ч. 4 ст. 12.17 и ч.2 ст. 14.1 КоАП.

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