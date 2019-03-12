В Гродно 21-летнего парня спасли от суицида

В Гродно ночью 5 марта сотрудники милиции предотвратили попытку суицида. Около 02:30 милиционерам сообщили, что из окна пятого этажа дома по улице Кремко, 19 девушка хочет выпрыгнуть из окна. Прибывшие на место правоохранители, сотрудники МЧС и врачи увидели, что, свесив ноги из окна наружу, на подоконнике пятого этажа сидит парень.

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Накануне 21-летний молодой человек выпивал пиво, вечером у него с матерью произошел конфликт, после которого он пригрозил выпрыгнуть в окно.

Парня удалось снять с подоконника. Его направили для обследования. Молодой человек является инвалидом, ранее лечился в лечебно-трудовом профилактории в связи с употреблением наркотиков.