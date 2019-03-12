В МВД Беларуси готовы к конструктивному сотрудничеству с США

Первый замминистра внутренних дел Беларуси Иван Подгурский на встрече с заместителем помощника Государственного секретаря США Джорджем Кентом выразил готовность укреплять и развивать сотрудничество с американскими правоохранителями по всем направлениям, представляющим взаимный интерес.
Стороны также обсудили широкий круг вопросы обеспечения безопасности и противостояния глобальным вызовам и угрозам, сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.
«Готовы к конструктивному сотрудничеству», - озаглавили сообщение о встрече в белорусском МВД.
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