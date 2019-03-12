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05. 03. 2019

Жителя Орши подозревают в педофилии

Наручники Источник фото: korrespondent.net

В Орше задержан местный житель 1994 года рождения, подозреваемый в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

По данным УВД, мужчина познакомился с подростком в соцсети, а затем приглашал его к себе домой, где совершал в отношении действия сексуального характера. 

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 167 УК. Задержанному грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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