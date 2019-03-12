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05. 03. 2019

В Лоевском районе в реке нашли трактор с погибшим водителем

Источник фото: Следственный комитет

В Лоевском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины. К правоохранителям 3 марта обратился житель Гомеля, заявивший о безвестном исчезновении 26-летнего брата. В Лоевском районе в реке был найден трактор, принадлежащий отцу пропавшего. Тело молодого человека было обнаружено в кабине без признаков жизни.

По версии СК, мужчина ехал на тракторе вдоль реки по проселочной дороге, не справился с управлением, съехал в воду.

По факту гибели мужчины проводится проверка. 

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