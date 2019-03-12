"Аякс" выбил "Реал" из Лиги чемпионов

Первыми участниками четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА 5 марта стали голландский "Аякс" и английский "Тоттенхэм".

Действующий победитель ЛЧ мадридский "Реал" после победы в Амстердаме 2:1 игру на домашнем поле "Сантьяго Бернабеу" проиграл со счетом 1:4. У гостей отличились Хаким Зиеш, Давид Нерес, Душан Тадич и Лассе Шоне. Единственный мяч за королевский клуб забил Марко Асенсио.

А лондонский "Тоттенхэм" в гостях повторно обыграл дортмундскую "Боруссию". Гол в матче забил Харри Кейн - 1:0.

6 марта состоятся еще два поединка за выход в четвертьфинал: "Пари Сен-Жермен" - "Манчестер Юнайтед", "Порту" - "Рома". Остальные ответные встречи пройдут 12 и 13 марта.