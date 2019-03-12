В Гродно из жилого дома из-за поджога эвакуировали 11 человек

Вечером 5 марта в Гродно произошел пожар в двухкомнатной квартире на первом этаже пятиэтажного жилого дома по улице Серафимовича. Об этом сообщили в Гродненском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.
Хозяин квартиры госпитализирован с термическими ожогами первой-третьей степени 30 % тела. Его состояние тяжелое. Работники МЧС из соседних квартир спасли четырех человека, эвакуировали еще семерых.
Предполагаемая причина пожара – поджог ее хозяином.
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