В Минском районе задержали россиянина, похитившего свою дочь

В агрогородке Сенница Минского района белорусские милиционеры задержали 40-летнего россиянина Олега Гершмана, который вместе с четырехлетней дочерью Евой скрывался от правоохранителей. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

В 2016 году суд постановил, что девочка должна жить в Московской области РФ со своей матерью – бывшей женой мужчины. Но он летом 2018 года увез ребенка в неизвестном направлении.

В самое ближайшее время девочка встретится с матерью.