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06. 03. 2019

В Минском районе задержали россиянина, похитившего свою дочь

Источник фото: gomel.today

В агрогородке Сенница Минского района белорусские милиционеры задержали 40-летнего россиянина Олега Гершмана, который вместе с четырехлетней дочерью Евой скрывался от правоохранителей. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Беларуси.

В 2016 году суд постановил, что девочка должна жить в Московской области РФ со своей матерью – бывшей женой мужчины. Но он летом 2018 года увез ребенка в неизвестном направлении.

В самое ближайшее время девочка встретится с матерью.

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