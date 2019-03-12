Макей: Беларусь хочет более активно сотрудничать с НАТО

Минск заинтересован в более активном взаимодействии с НАТО. Об этом заявил 5 марта министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Однако, по его словам, развитию сотрудничества с Североатлантическим альянсом, а также заключению важных соглашений с Европейским союзом мешает позиция отдельных стран ЕС.

смотрите также Лукашенко: мы не должны смотреть на НАТО, как на врагов Министр отметил, что более активный диалог с НАТО нужен хотя бы для того, чтобы иметь более открытый диалог по вопросам деятельности Альянса в приграничных с Беларусью государствах. По материалам БелТА Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby