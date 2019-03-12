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06. 03. 2019

В Новополоцке задержали группу автоворов

KIA Sportage Автор фото: Дмитрий Перлин Источник фото: Telegraf.by

В Новополоцке милиционеры задержали троих местных жителей 1971, 1986 и 1973 годов рождения, причастных к хищению автомобиля. Kia Sportage украли ночью в конце февраля в Минске, но пропажу владелец обнаружил лишь на следующий день. Об этом сообщили в управлении внутренних дел Витебского облисполкома.

Автомобиль был спрятан на частной станции техобслуживания в Новополоцке. Вскоре один из работников СТО перегнал его в гаражный кооператив, где его уже ждали перекупщики. Они планировали сбыть транспортное средство в России.

При силовой поддержке ОМОН были задержаны семь человек: двое организаторов хищения, исполнитель и четыре покупателя. Один из злоумышленников в прошлом был владельцем автомобиля. При продаже машины он оставил себе копию ключей, которую использовали во время хищения транспорта. Второй подельник нашел исполнителя преступления - слесаря СТО, которому пообещали около 500 долларов.

На похищенном автомобиле стояли российские номера, которые злоумышленники попытались заменить на белорусские.

В отношении троих преступников возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.205 УК (кража). Ранее их привлекали к ответственности за преступления в сфере автобизнеса, в том числе хищения и подделку документов. В отношении потенциальных покупателей проводится проверка.

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