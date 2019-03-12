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06. 03. 2019

В Копыльском районе под лед провалились три рыбака

Источник фото: МЧС

Днем 5 марта на Краснослободском водохранилище возле деревни Смоличи Копыльского района под лед провалились три рыбака. Об этом сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Женщина, находившаяся вместе с рыбаками, смогла из воды вытащить одного из них, а также вызвала спасателей.

Работники МЧС из воды спасли двоих мужчин 62 и 69 лет, которые находились в 80-и метрах от берега. Они госпитализированы.

В МЧС предупреждают, что выходить на лед опасно.

 

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