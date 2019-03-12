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06. 03. 2019

БГК имени Мешкова обыграл лидера SEHA-лиги

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова одержал седьмую победу подряд в SEHA-лиге. 5 марта брестчане в матче 16-го тура в македонском Скопье одолели лидер турнира "Вардара" со счетом 32:30 (17:16).

После 16 встреч чемпионы Беларуси находятся на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 33 очка. Их опережают "Вардар" (39 очков в 16 играх) и хорватские "Нексе" и "Загреб" (по 36 очков в 15 встречах).

Следующий матч БГК проведет 9 марта дома против "Загреба", а 13 марта завершит первую часть турнира в гостях у "Нексе".

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