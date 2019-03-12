Родителям тоже нужна поддержка

Ведь особенные дети – это не приговор, а история, которая может сложиться по-другому. Как им помочь, рассказала Надежда Викторовна Зинченко, специальный психолог медицинской сети "Добробут".

К чему приводят гаджеты

Самая большая трудность, с которой сталкиваются психологи, – это неосведомленность родителей о раннем развитии ребенка. Например, что он должен уметь делать в 6 месяцев, каковы особенности развития в возрасте 1,5 лет или в 3 года. Причем эту информацию легко найти, но сегодня родители часто довольно отстранены от воспитания детей. Родители не понимают, как развивать своего ребенка, как с ним взаимодействовать. Многие мамы и папы совершают большую ошибку, выбирая гаджеты в качестве удобной игрушки для ребенка. Нередко во время приема я слышу: "Планшеты у нас уже с полугода". И я как специалист привожу следующий пример. В Польше на государственном уровне родителям не разрешается пользоваться планшетом или телефоном в присутствии ребенка до 4 лет.

Зачастую неумение или нежелание родителей заниматься с ребенком приводит к таким симптомам у ребенка, которые очень похожи на симптомы РАС и задержки развития. Например, когда малыш долгое время не говорит, не обращается к ним с просьбой, использует крик как стратегию привлечения внимания, не реагирует визуально на новые игрушки. Если он зациклен исключительно на планшете, то не видит эмоции родителей, не играет с родителями и со сверстниками.

Личный пример

Жизнь особенных детей я наблюдала с детства, потому что моей двоюродной сестре поставили диагноз ДЦП. И я видела все те сложности, с которыми пришлось столкнуться и ей, и ее родителям. Наверно, это обстоятельство сознательно привело меня к выбору профессии.

По первому образованию я медицинский работник. У меня 20 лет стажа сугубо медицинской направленности. Это была работа в хирургическом отделении и в реанимации. Уже будучи мамой троих детей, я решила, что хочу больше разбираться в детской психике, понимать, какие вещи являются для ребенка значимыми. В итоге я поступила в университет им. М. П. Драгоманова на факультет специальной медицинской психологии.

Через что проходят родители особенных деток?

Главное для мамы и папы – это принятие того, что их ребенок имеет особенности в развитии, что его история будет складываться по-другому.

Особенный ребенок болеет чаще, чем другие дети. Но обычный педиатр не готов с ним работать, поэтому осмотр врача может привести к неприятным последствиям. В медицинской сети "Добробут" в центре "Дитинологии особенного развития" все профильные врачи уже имеют опыт работы с такими детьми. В команде центра есть психолог, дитинолог, офтальмолог, ортопед, детский кардиолог, аллерголог и другие специалисты. Они знают, как нужно общаться с такими детками, чтобы осмотр врача был для них максимально комфортным.

Очень важно, насколько устойчивы родители к тому, что их малыш может быть не принят нашим обществом. Ведь они часто оказываются перед выбором: быть хорошими для кого-то или оставаться опорой для своего малыша.

Самая главная рекомендация: помнить, что РАС, ДЦП, синдром Дауна, синдром гиперактивности – это не болезнь как таковая, а особенности и потребности ребенка, у которого нервная система работает по-другому. И тут важно не перейти ту черту, когда хочется назвать малыша бедненьким и жить только ради него.

Во-первых, задача мамы и папы – помнить, что особенного ребенка нужно научить самостоятельно себя обслуживать.

Во-вторых, родителям важно обращать внимание на собственные переживания и эмоции. Поэтому обязательна работа со специалистами и обращение к психологу. Я часто слышу: "Мы сами справимся". Однако они не могут сделать это самостоятельно. Раздражение, усталость, подавленность – естественные процессы, потому что каждый из нас в первую очередь остается живым человеком. И реакции, которые возникают при общении с особенным ребенком, всегда требуют корректировки или понимания. Родители сами должны быть наполнены внутренним ресурсом и иметь поддержку. Вот почему нужно иметь своего надежного специалиста, который сможет быть с ним в этой "истории".

Что ждет особенных деток в будущем?

Общество постоянно развивается. И будущее особенного ребенка зависит от людей, которые рядом с ним. Есть множество примеров, когда такие дети смогли стать успешными и известными людьми. И если говорить о личном примере, то сегодня моей двоюродной сестре, у которой диагноз ДЦП, 35 лет, она родила девочку, имеет высшее образование, работает переводчиком. То есть будущее у особенных деток, конечно же, есть. Все зависит от истории, которая у них сложится, от среды, в которой они находятся, и от потенциала, который имеет эта среда.

Источник: korrespondent.net