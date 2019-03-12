Комитет по соблюдению Орхусской конвенции обеспокоен преследованием брестских экоактивистов

Комитет по соблюдению Орхусской конвенции направил Беларуси предварительную оценку случаев преследования брестских активистов в связи со строительством аккумуляторного завода. Об этом Телеграфу сообщили в общественном объединении «Экодом».

В своем обзоре Комитет подчеркивает, что из 35 запросов о проведении публичных собраний, пикетов и демонстраций, полученных Брестским горисполкомом в 2018 году, была одобрена только одна заявка на проведение митинга. Комитет предлагает Беларуси рассмотреть вопрос об инструктировании своих местных органов власти, включая Брестский горисполком, чтобы они вели общедоступный календарь, чтобы заявители могли знать заранее, в какие даты будет доступно общественное место для проведения массового мероприятия.

Официальная Беларусь не оспаривает, что брестские активисты Александр Кабанов и Сергей Петрухин выступали против нарушения процедуры общественных обсуждений по вопросу строительства аккумуляторного завода, а также его потенциального воздействия на здоровье населения и окружающую среду. Таким образом, Комитет считает, что Кабанов и Петрухин стремились осуществить свои права в соответствии с Конвенцией.

Комитет отмечает, что Беларусь не предоставила информации, обосновывающей необходимость превентивных задержаний 23 февраля 2018 года Петрухина и Кабанова, а также не объяснила, как протестная акция, на которой присутствовало бы два человека, может подпадать под категорию "массового мероприятия". Это также не было разъяснено в соответствующих постановлениях суда. Другими словами, Беларусь не предоставила достаточных правовых оснований для признания этих лиц участвующими в деятельности, запрещенной Законом "О массовых мероприятиях", которыми можно было бы оправдать хотя бы вынесение предупреждения, не говоря уже о задержаниях и назначенных им штрафах, говорится в обзоре.

Соответственно, Беларусь не смогла доказать, что задержание и штраф в отношении Кабанова и Петрухина служили законной цели. Более того, Комитет отмечает, что размер штрафа непропорционален, будучи больше среднемесячного дохода в Беларуси. Кроме того, нет доказательств того, что Беларусь предприняла меры для недопущения преследования активистов.

Комитет делает вывод о том, что Беларусь так и не предприняла необходимых и достаточных мер для обеспечения того, чтобы представители общественности не подвергались за свою деятельность наказанию, преследованиям или притеснениям в любой форме за осуществление своих прав в соответствии с Конвенцией.