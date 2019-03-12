С 11 марта минским школьникам предложат съесть «Отличника» и «Карпыча»

В Минске на основе принципов здорового и рационального питания разработаны новые блюда для питания учащихся 1-11 классов в соответствии с требованиями действующего законодательства. Об этом сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
Новые блюда внедрят на основании анкетирования школьников, которое проводилось с 18 февраля по 1 марта в 20 школах и гимназиях Минска.
Для питания школьникам предложат новые салаты «Весенний» и «Свежесть», котлеты «Отличник» и «Загадка», колбаску «Переменка», шницель «Карпыч», картофельную бабку «Школьная», кашу «Солнечная», «Манник ванильный», сдобу «Улыбка», кекс «Зебра», мучную сладость «Медовичок».
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby