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06. 03. 2019

С 11 марта минским школьникам предложат съесть «Отличника» и «Карпыча»

В Минске на основе принципов здорового и рационального питания разработаны новые блюда для питания учащихся 1-11 классов в соответствии с требованиями действующего законодательства. Об этом сообщили в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Новые блюда внедрят на основании анкетирования школьников, которое проводилось с 18 февраля по 1 марта в 20 школах и гимназиях Минска.

Для питания школьникам предложат новые салаты «Весенний» и «Свежесть», котлеты «Отличник» и «Загадка», колбаску «Переменка», шницель «Карпыч», картофельную бабку «Школьная», кашу «Солнечная», «Манник ванильный», сдобу «Улыбка», кекс «Зебра», мучную сладость «Медовичок».

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