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06. 03. 2019

У жителя Климовичского района в самоваре и сарае нашли арсенал

У 40-летнего жителя деревни Старый Дедин Климовичского района Могилевской области в ходе санкционированного осмотра дома был изъят оружейный арсенал, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз. У него на чердаке бани в самоваре в отсеке для воды были обнаружены и изъяты 38 патронов калибра 5,6 миллиметра, 36 патронов калибра 7,62 миллиметра.

Под досками в сарае в двух свертках лежали предметы схожие с малокалиберной винтовкой ТОЗ-8, ложем ружья, ствольной коробкой с затвором, а также магазином, двумя стволами, ствольной коробкой с затвором и спусковым механизмом винтовки «Мосина».

По изъятым объектам экспертам назначены экспертизы, чтобы определить пригодность оружия для стрельбы, его принадлежность к огнестрельному, отнесение патронов к боеприпасам.

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