В Беларусь пытались незаконно ввезти стоматологический материал на 60 тыс. рублей

Партию стоматологических материалов, которую пытались переместить через границу без уплаты таможенных платежей, выявили таможенники в пункте пропуска «Козловичи» на границе с Польшей. В грузовом отсеке автомобиля Mercedes в Беларусь ввозили фармацевтическую продукцию, стоматологические принадлежности и электрооборудование.

Среди товара было 120 упаковок с наборами стеклоиномерного пломбировочного материала для стоматологии, не заявленные в товаросопроводительных документах. Общая стоимость незаконно перемещаемого товара превысила 60 тыс. рублей, сообщили Телеграфу в ГТК.

Начат административный процесс в соответствии с ч. 1 ст. 14.5 КоАП. Санкцией статьи предусмотрен штраф в размере до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.